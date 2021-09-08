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Минфин оценил доход от введения нового цифрового налога в России

Анастасия Волоснова

Экономика
Минфин оценил доход от введения нового цифрового налога в России
Фото: Pixabay

Доходы федерального бюджета от введения наднационального цифрового налога могут составить несколько десятков миллиардов рублей. Об этом рассказал в среду, 8 сентября, замминистра финансов России Алексей Сазанов.

Реформирование международного налогообложения подразумевает два варианта проведения данного процесса. Так, предлагается осуществлять уплату налогов транснациональными цифровыми корпорациями при наличии значительной клиентской базы.

По второй версии будут обязывать такие компании платить налог не ниже глобально установленной минимальной ставки. При этом итоговое решение по форме налогообложения примут до конца 2021 года, пишет ФАН.

При этом в России не первый год идут разговоры о замене бумажного паспорта гражданина России на смарт-карту. Минцифры примет решение по этому вопросу до декабря. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и узнала, как новый документ будет защищать данные россиян, зачем для него нужны отпечатки пальцев и какие проблемы существуют при внедрении разработки в жизнь.

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