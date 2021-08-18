«Общество — под контроль»: насколько безопасен цифровой паспорт и зачем он россиянам

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Разговоры о замене бумажного паспорта гражданина России на смарт-карту идут не первый год. Минцифры примет решение по этому вопросу до декабря. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и узнала, как новый документ будет защищать данные россиян, зачем для него нужны отпечатки пальцев и какие проблемы существуют при внедрении разработки в жизнь.

По словам главы Министерства цифрового развития России Максута Шадаева, смарт-карта наиболее удобна для хранения необходимых данных, чем бумажный документ. Министр уточнил, что его ведомство планирует дать возможность россиянам иметь копию цифрового паспорта. Ее можно будет показывать на телефоне в форме QR-кода.

О защите и проблемах

Цифровой паспорт предполагается создать на основе смарт-карты, но сегодня в России нет относительно современной микросхемы, которая бы реализовывала функцию хранения и защиты информации о россиянах на высоком уровне, рассказал ученый НИУ МИЭТ, доцент кафедры «телекоммуникационные системы», кандидат технических наук Александр Шарамок. При этом, по его словам, использование зарубежной микросхемы не будет безопасным.

— Тут совокупность как аппаратного, так и программного обеспечения. Если с программным обеспечением вопросы в нашей стране умеют решать, то с аппаратным у нас большие сложности, — сказал ученый.

В России есть два производителя микросхем. Один из них создает чипы, которые используются в том числе в современных биометрических загранпаспортах. Однако функционал в этих документах реализован не полностью. По словам эксперта, существующая микросхема уже устарела — нужна совершенно новая.

— Какую микросхему заложит Минцифры в этот новый паспорт — большой вопрос. Вокруг именно этой микросхемы все будет вертеться. Функционал для обеспечения безопасности, я не сомневаюсь, могут реализовать. Но саму микросхему нужно разработать и производить в России в соответствующих масштабах. Плюс вокруг всего этого должна быть огромная инфраструктура, — подчеркнул Шарамок.

Он добавил, что для считывания данных микросхемы, обработки информации нужны определенные возможности. Иначе получится история, как с биометрическим загранпаспортом: он имеет чип, однако используется как обычный бумажный документ.

— С технической, технологической точки зрения ничего нового в этом нет. Действительно, нам надо в этом направлении двигаться. Потому что за рубежом во многих странах это уже используется и от этого есть определенный плюс. А что касается того, как быстро мы будем двигаться и на какой технологической базе, — большой вопрос, — подчеркнул ученый.

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян рассказал, что у россиян уже был электронный паспорт: универсальная электронная карта. Однако разработка не была внедрена в жизнь из-за низкой популярности. Новый же документ создается по отработанной технологии и почти не отличается от защищенной кредитной карты. Поэтому переживать о сохранности данных не приходится.

— У бумажного паспорта защита вообще не очень, скажем так. Плюс нужно понимать, что важной частью является модернизация цифровых систем, в которых эти данные, в том числе паспортные, содержатся и проверяются, — сказал эксперт.

Он отметил, что работа по созданию и внедрению электронного паспорта в жизнь россиян будет вестись еще достаточно долго. Заставлять граждан менять в течение какого-то срока старые паспорта на новые не будут, подчеркнул Казарян. Россиянам при замене бумажного документа будет предложено выбрать формат паспорта: традиционный или электронный.

Подделать цифровой паспорт возможно теоретически, как и все остальные документы. Как добавил Казарян, сделать это будет крайне сложно. Ведь нужно будет получить доступ не только к информации на защищенном чипе, но «и каким-то образом осуществить атаку на базу данных государства».

— Теоретически возможно, если мы шпионские фильмы представим. Но это не масштабируемая история, которая требует очень много ресурсов. Наверное, ЦРУ может. А вот злоумышленники — есть определенные сомнения, — сказал собеседник «ВМ».

Зачем отпечатки?

По словам Шарамка, одни россияне относятся спокойно к сдаче биометрии, а другие не хотят сдавать отпечатки пальцев, опасаясь, что такие данные будут использованы злоумышленниками. Некоторые боятся передать государству такие данные, но при этом проходили и проходят биометрию, например, в коммерческих банках, заметил эксперт. Это, по его словам, нелогично.

Также Шарамок отметил, что замена привычных документов на электронные проводится не только в целях упрощения получения госуслуг, но и для усиления контроля над разными сферами социальной жизни и повышения безопасности в обществе.

— Премьер-министр Мишустин замечательно перевел нашу налоговую систему на электронные рельсы. И сейчас всякие незаконные действия типа обналички денег закрылись. Потому что налоговые органы через электронную систему достаточно легко все процедуры и операции отслеживают. И, соответственно, с точки зрения налогов экономика очень сильно обелилась. Когда такие цифровые технологии будут внедрены и для граждан, наверное, это тоже будет хорошо, — сказал ученый.

Также он подчеркнул, что даже в поимке и розыске преступников цифровые документы могут сыграть положительную роль. Однако цифровые технологии нельзя использовать во вред обществу, отметил Шарамок.

— Да, эти технологии позволяют поставить общество под определенный контроль. Вопрос в том, как этот контроль будут использовать: силами добра или силами зла, — подчеркнул собеседник издания.

Как рассказал Казарян, сдача биометрии — уже достаточно стандартный формат, распространенный в мире. С помощью отпечатков пальцев осуществляется дополнительная защита владельцев документов, а также подтверждается личность гражданина при необходимости.

— Наличие отпечатков — соответствие международным стандартам, защита документов. Возможно, в будущем мы откажемся от отдельных загранпаспортов. И было бы неплохо. В таком случае отпечатки пальцев необходимы в том числе, например, пограничной службе для проверки, — сказал эксперт.

При этом собеседник «ВМ» подчеркнул, что на сегодняшний день в российском законодательстве использование биометрической идентификации, в том числе отпечатков пальцев, для подтверждения личности не прописано.