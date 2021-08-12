Эксперт перечислил эффективные способы избавиться от телефонной зависимости

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Избавиться от телефонной зависимости можно несколькими способами. Например, ограничить время просмотра контента в социальных сетях, заменить гаджет на интересное и полезное занятие, удалить с телефона приложения для общения и пользоваться веб-версиями мессенджеров или усложнить пароли блокировки устройства. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

По его словам, в последние годы люди все больше времени проводят за экранами смартфонов и планшетов. По этой причине они реже общаются с родными и друзьями, пропускают важные события в своей жизни и жизни близких. Как отметил Кувиков, зависимость от гаджетов крайне опасна: нередки случаи, когда засмотревшись в экран телефона, человек попадал под проезжающую машину.

— Чтобы избавиться от этой зависимости, в первую очередь нужно оценить время, затрачиваемое на просмотр контента в устройстве. Проверить это можно при помощи специальных приложений, замеряющих активное время работы тех или иных программ, а в некоторых планшетах и смартфонах эта функция входит в настройки. Самое безопасное время, которое подростки могут проводить у экранов смартфонов или компьютеров, — 3 часа, для взрослых — не более 5 часов в день. Причем желательно делать перерывы каждые 20–30 минут, — сказал Кувиков.

Второй шаг на пути избавления от зависимости — спросить себя, зачем нужен гаджет. Если человек тратит большую часть времени на просмотр лент и новостей в социальных сетях, ему стоит серьезно пересмотреть эти привычки. Если же использование смартфона является частью рабочего процесса, стоит установить себе лимиты, а после рабочего дня — отвлечься на сторонние развлечения: кафе, кино, прогулка в парке с друзьями.

— В целом вы можете заменить «время смартфона» на что-то более полезное и интересное. Если вы любите читать, замените смартфон в руке на книгу, носите ее с собой вместо гаджета. Если вы хотите посвятить свободное время занятиям музыкой, достаньте инструмент и положите туда, где он всегда будет под рукой, — рассказал Кувиков.

Также эксперт посоветовал провести «ревизию подписок и друзей». Часто люди подписываются на блогера или сообщество только потому, что им понравился один пост. Некоторые добавляют в друзья незнакомцев, которые потом оказываются рекламными ботами. А ведь так каждая новая подписка засоряет ленту.

— Безжалостно удаляйте все, что потеряло для вас актуальность и было отложено на всякий случай. После такой генуборки вы станете получать больше интересной и полезной для вас информации и, возможно, меньше задерживаться в Сети, — подчеркнул собеседник издания.

Он также посоветовал использовать неудобные и длинные пароли. Ведь так пользователю будет лень вводить их каждый раз — он будет реже проверять уведомления. Кроме того, можно попробовать поставить сложный графический ключ на экране блокировки. Вместо того чтобы просто смахнуть экран вверх, пользователю придется постоянно рисовать многоходовые фигуры.

— Через какое-то время желание лишний раз прикасаться к телефону может ослабнуть. Еще один вариант: удалите приложения и посещайте соцсети из браузера. Так вам каждый раз надо будет вводить адрес соцсети, а затем — логин и пароль, — добавил эксперт.

Кувиков рекомендовал также использовать приложения-блокираторы: Freedom, OFFTIME или Flipd. Они заблокируют доступ к другим приложениям и веб-сайтам и не позволят отвлечься на соцсети. Помимо этого, можно отключить уведомления у всех приложений. Для проверки наличия важных сообщений можно установить будильник, например, на каждые 15 минут.

— Включите режим «Не беспокоить» или убирайте телефон в тумбу, пока находитесь дома. Прекратите ложиться спать вместе с телефоном. Вам совсем не обязательно проверять статусы, почту перед сном. Все эти действия вы спокойно сможете выполнить и утром, — рассказал эксперт.

Если после этих манипуляций человеку все еще тяжело сдержать себя от посещений социальных сетей, есть радикальный метод борьбы с зависимостью: просто удалить аккаунты в социальных сетях.

— Эти приложения созданы для того, чтобы заставить вас тратить на них время и смотреть рекламу. Узнать о жизни друзей и близких можно по телефону — просто позвоните им, — заключил эксперт.