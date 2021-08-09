Назван топ-5 гаджетов, которые необходимы школьнику

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Телефон с большим экраном, умные часы и умная настольная лампа, ноутбук и домашний принтер — необходимые гаджеты для обучения современного школьника. Они окажут помощь не только в получении знаний, но и помогут родителям быть уверенными в безопасности их ребенка. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

По его словам, современные дети уже с трех–пяти лет умеют печатать на клавиатуре, искать мультфильмы в YouTube и в целом отлично ориентируются в интернете. Конечно, родителям стоит ограничивать время использования гаджетов, однако некоторые виды техники действительно необходимы ребенку в школе.

— Первое — это смартфон. Так, в случае необходимости ребенок и родитель смогут связаться друг с другом. Помимо этого на смартфон можно будет установить полезные обучающие приложения, например, для обучения английскому языку. Через функцию родительского контроля можно ограничить доступ к потенциально опасному и вредному контенту, а также установить ограничение на скачивание игр из магазина приложений. Ученику начальных классов лучше брать бюджетный смартфон с большим дисплеем: во-первых, ребенок может уронить гаджет, испачкать, залить водой, а во-вторых, при чтении с большого экрана глаза будут меньше напрягаться, — рассказал эксперт.

Еще одно полезное устройство для школьника — умные часы с функцией GPS. Если заряд смартфона закончится или телефон потеряется, родители всегда смогут узнать, где их ребенок. Часы всегда на руке, они достаточно водостойкие для плавания в бассейне. К тому же современные часы поддерживают сим-карту, фотографируют и уведомляют о входящих звонках и сообщениях. Родителю не придется все время звонить и контролировать каждый шаг ребенка, а дети будут чувствовать себя независимее.

— Планшет с доступом в интернет пригодится ученикам средних классов. Большинство книг и учебников имеются в цифровой версии, а значит ребенку не придется носить тяжелый рюкзак. Вдобавок планшет позволит искать дополнительную информацию в интернете, — отметил Кувиков.

Эксперт добавил, что в средней школе в жизнь школьника «врываются также доклады, презентации и другие электронные задания». Для таких задач лучше приобрести домашний компьютер — моноблок или ноутбук. Детям, которые привыкли черпать информацию с помощью экрана, будет удобно работать с большим монитором.

— Чтобы избежать волокиты с проводами, возьмите сразу устройство с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth и предустановленным пакетом приложений Microsoft, — подчеркнул собеседник издания.

Также он посоветовал приобрести ребенку наушники, чтобы прослушивание уроков и задач по аудированию не мешало окружающим. Аксессуар пригодится также для просмотра фильмов, прослушивания музыки, игры или общения с учителями и друзьями по видеосвязи. В беспроводных моделях ребенку будет комфортнее, к тому же они тоже подойдут и для компьютера, и для телефона.

— Если ребенок часто гуляет с друзьями после уроков, подарите ему внешний аккумулятор. Он обезопасит ребенка от севшей в самый неподходящий момент батареи, а вас — от стресса и опасений отсутствия с ним связи, — сказал Кувиков.

Еще один полезный аксессуар — USB-флешка, она позволит носить важную информацию с собой, быстро передавать документы на другие устройства. Емкость хранилища, скорость чтения и записи — ключевые показатели. Эксперт посоветовал родителям приобретать для школьника флешку объемом от 10 Гб и больше.

— Чтобы обезопасить глаза ребенка от чрезмерной нагрузки и усталости, подарите ему умную лампу. Многие из них оснащены датчиками освещения и самостоятельно регулируют яркость света. Эти же лампы способны работать в режиме ночника — приглушенный свет создаст в комнате уютную атмосферу и не помешает сну ребенка, — посоветовал собеседник «ВМ».

По его словами, в старших классах школьникам полезно иметь ноутбуки. Старшеклассники редко бывают дома и много учатся после уроков в школе, в парках, кафе или у друзей в гостях. Ноутбук удобно носить, он обладает всем функционалом, необходимым для учебы. При выборе устройства стоит обращать внимание на его вес, диагональ и разрешение экрана, а также емкость батареи.

— Помимо этого для подготовки рефератов и докладов будет нужен домашний принтер, желательно с дополнительными функциями сканирования и копирования. Все эти функции сейчас собраны в одном устройстве — МФУ. Некоторые такие устройства подходят для печати документов и фотографий в высоком разрешении, — заключил Кувиков.