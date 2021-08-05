Гаджет безопасности: москвичей с нарушением памяти спасут браслеты с QR-кодом

Фото: vk.com/lizaalert_real

Браслеты с QR-кодом для идентификации людей, страдающих проблемами с памятью, и для маленьких детей начнут бесплатно раздавать в столице в ближайшее время. «Вечерняя Москва» узнала, как работают устройства, кто и где может их получить, а также насколько они будут полезными.

В России ежегодно теряется порядка 180 тысяч человек. В группе риска — дети, пожилые люди, в том числе страдающие деменцией, ментальными нарушениями. Из 180 тысяч человек не находят более 20 тысяч. При этом с высокой долей вероятности большинство из них оказываются в больницах уже с другими именами. И, как правило, это люди, страдающие деменцией.

О работе устройств

Как рассказал координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов, умные устройства закупает «Центр поиска пропавших людей». Браслеты оснащены встроенным модулем памяти. Его можно программировать с мобильного телефона через приложение. В технологическое изобретение легко «записать» фамилию, имя и отчество хозяина устройства, а также другие сведения, по которым можно быстро связаться с родными попавшего в беду и идентифицировать его.

— Соответственно, имея на смартфоне приложение, в этот браслет можно записать необходимую информацию, например, о контактах родственников, их телефоны, с кем связаться. Это может и быть номер медицинского полиса человека, что позволит однозначно идентифицировать его при поступлении в больницу, — сказал собеседник «ВМ».

Для того чтобы считать информацию с браслета, установка дополнительных приложений на телефон не требуется — достаточно смартфона, который имеет модуль NFC. Получить данные о человеке могут люди, которые понимают, что попавшему в беду человеку нужна помощь.

— Это могут быть сотрудники скорой помощи, сотрудники полиции или просто неравнодушные люди, которые видят, что с человеком что-то не то. Например, он дезориентированный. Тогда они могут попросить разрешение считать информацию с браслета, который видят на руке. Считывают, видят, кому позвонить и сказать, что человек находится по такому-то адресу, — добавил Леонов.

Как получить

Чтобы получить бесплатный браслет, нужно оставить на него заявку. Например, можно обратиться в центр социального обслуживания. Его сотрудники передадут устройства. А вообще распространяет браслеты «ЛизаАлерт». Если оставить заявку на браслет на сайте организации, то волонтеры принесут устройство домой или отправят нуждающемуся в нем человеку через курьерскую доставку. Также браслеты можно получить через постаматы в крупных госбанках города.

— Получение браслета и его доставка бесплатные, — добавил Леонов.

Первую партию браслетов — 20 тысяч устройств — волонтеры начнут раздавать москвичам уже в ближайшее время, отметил собеседник «ВМ».

Оценки

Преподаватель кафедры Телекоммуникационные системы Московского института электронной техники, научный сотрудник Центра компетенций НТИ «Сенсорика» на базе института Султансаид Муратчаев рассказал, что концепция идентификации человека по специальным меткам, будь то браслет или жетон, не новая. Одно из перспективных направлений развития таких устройств — внесение не только паспортных данных человека, но и его медицинских показателей. По словам эксперта, это действительно может являться основным «спасающим» фактором человека при оказании первой помощи.

— В такого рода браслетах может содержаться информация, например, об уровне инсулина или о предрасположенности к различным заболеваниям. Данные браслеты также могут быть оснащены датчиком пульса для своевременного предупреждения не только окружающих, но и самого человека с браслетом, — отметил Муратчаев.

По его словам, польза от подобных устройств очень велика, особенно в периоды пандемий. Конечно, многих потенциальных пользователей таких браслетов беспокоит защита, безопасность и конфиденциальность информации, которая «вбита» в устройство. Только, как отметил Муратчаев, когда стоит вопрос жизни человека, необходимо делать выбор, и некоторые вопросы о безопасности в такие моменты уже не столь важны.

— Обезопасить информацию с браслета от злоумышленников можно с помощью различных приложений, которые используют свои методы шифрования и не позволяют воспользоваться такого рода информацией без определенных прав, — подчеркнул собеседник «ВМ».

В свою очередь руководитель лаборатории робототехники Центра компетенций НТИ по направлению «технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе университета «Иннополис» Артур Шимановский отметил, что браслет для людей с нарушением памяти и детей — вещь действительно полезная и необходимая. Учитывая, что раздавать их желающим будут бесплатно, спрос на гаджеты ожидается высокий. Однако, по словам эксперта, такие устройства не очень перспективны и не уникальны. Ведь практически все функции такого браслета есть в современных смартфонах и китайских GPS-трекерах.

— В тех же детских часах. Кажется, что это не сильно перспективная вещь. Второй вопрос — в правовом статусе и защите личных данных в случае, если каждый сможет считывать информацию, — обратил внимание Шимановский.

Он подчеркнул, что на рынке давно есть умные устройства, которые при изменениях пульса или при падении человека посылают сообщения родственникам или вызывают экстренные службы.

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал раздачу браслетов с целью обеспечения безопасности их владельцев и оказания им быстрой помощи неплохой идеей. По его словам, по итогам работы устройств в Москве, если опыт будет позитивным, можно задумываться о массовом распространении устройств для уязвимой группы населения уже по всей стране. Только использование таких браслетов должно быть исключительно добровольным.

— Если родители готовы, чтобы дети такие браслеты носили, то только по согласию их или представителей. То же касается и пожилых. Если близкие родственники готовы — почему бы и нет. В целях безопасности, — рассказал депутат.

В прошлом году Департамент труда и социальной защиты населения Москвы вместе с «Поиском пропавших детей» выпустил книгу для детей «Как не потеряться и не растеряться». В ней доступным и понятным для детей языком объясняются важные правила безопасности. Что делать, если потерялся в торговом центре, как вести себя с незнакомцами, можно ли входить в подъезд вместе с неизвестным мужчиной или женщиной — на эти и другие вопросы дети и их родители смогут найти ответы в книге. Скачать книгу можно на сайте департамента.