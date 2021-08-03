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В Госдуме положительно оценили заявление Кудрина об адресной поддержке нуждающихся семей

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
В Госдуме положительно оценили заявление Кудрина об адресной поддержке нуждающихся семей
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Адресная поддержка нуждающихся семей, о которой заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, является правильным решением, которое нужно наращивать. Да и механизмы выплат в последнее время отточены и работают хорошо. Кроме того, необходимо создать условия, при которых денежная помощь будет оказываться не только из федерального бюджета государства, но и из региональных. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Кудрин заявил, что адресная поддержка является способом снизить уровень бедности в два раза. По его словам, для этого государству необходимо относительно небольшое количество денег. Глава Счетной палаты отметил, что такая модель борьбы с бедностью должна состоять из многофакторной оценки нуждаемости и ранжирования размера выплат в зависимости от дохода семей.

Также эффективным методом борьбы с бедностью он назвал адресные выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Указ об изменении правил их начисления в марте 2021 года подписал президент РФ Владимир Путин. Размер выплаты семьям теперь зависит от уровня их дохода. По мнению Кудрина, такой же подход необходимо применять и в работе с нуждающимися детьми более старшего возраста.

— Я считаю, что одна из важнейших идей как раз и есть идея об опережающем инвестиционном развитии, где важную роль должны сыграть и инвестиции граждан, и внутренний спрос, и баланс с повышением экспортного потенциала. Для увлечения внутреннего спроса и для снижения диспропорций в доходах отдельных групп населения считаю абсолютно верным усилить оказание помощи наименее защищенным социальным группам, — сказал депутат.

Он добавил, что механизмы по выплате социальных выплат россиянам уже спешно апробированы еще с прошлого года. Кроме того, в понедельник, 2 августа, семьям с детьми-школьниками начали выплачивать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на покупку наборов учащихся и неотложные нужды.

— У меня вызывает предложение Кудрина полное одобрение. Считаю, что эти меры надо наращивать, причем анализируя их эффект. Счетная палата точно и грамотно выстроила аналитическую работу. Мне кажется, что этот позитивный опыт нужно, вне всякого сомнения, использовать, — отметил Гутенев.

Депутат также особо подчеркнул, что Кудрин не затронул вопрос о снижении объемов инвестиций регионов. Это говорит о недостаточной самостоятельности и недостаточной бюджетной обеспеченности субъектов. По словам Гутенева, Россия — очень большая страна, в которой каждый регион имеет свою специфику и особенности. Владея знаниями о каждом субъекте, необходимо сформировать такие условия, когда дополнительные ресурсы нуждающимся в социальной поддержке сможет выделять не только федеральный центр своими решениями, но и самостоятельно та или иная область.

— Наименее обеспеченные слои должны получать большее внимания со стороны государства. Но, с другой стороны, наименее обеспеченные с точки зрения бюджетной обеспеченности регионы должны получить возможность также участвовать в этой программе уже самостоятельно, используя знания о специфике положения каждый в своем конкретном регионе, — заключил собеседник издания.

В Совфеде рассказали о новых мерах поддержки российских семей. Правительство выделит более 36 миллиардов рублей на новые пособия родителям-одиночкам, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет.

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