Стоимость набора школьника в России составила в июле около двух тысяч рублей

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Минимальная стоимость стандартного школьного набора в июле 2021 года снизилась на 15-20 процентов и составила около двух тысяч рублей. Об этом сообщили представители Wildberries, Ozon и «Сбермегамаркета».

Аналитическая служба Wildberries изучила более 56 миллионов заказов жителей России. Минимальная цена на комплект школьных принадлежностей в текущем месяце составил 2130 рублей. Такой набор состоит из школьной формы, обуви, рюкзака и канцелярских товаров. Отмечается, что цена на набор снизилась по сравнению с 2020 годом благодаря переходу продавцов в формат онлайн-продаж.

С 15 по 31 июля жители РФ заказали на Wildberries на 128 процентов больше предметов школьной формы, нежели в прошлом году. Интерес к предметам канцелярии вырос на 221 процент.

В компании уточнили, что базовый комплект школьной формы в 2021 году обойдется родителям в 1330 рублей. Рюкзак и канцтовары можно купить минимум за 800 рублей. Кроме того, родителям приходилось покупать и детскую форму для занятия физкультурой. Цена на комплект школьной спортивной одежды составила около 890 рублей.

Аналогичную стоимость школьного набора — две тысячи рублей — отметили и специалисты Ozon. Однако в настоящее время россияне закупают вещей к школе в среднем на пять тысяч рублей.

Самую низкую цену на набор для российского школьника отметили в «Сбермегамаркете». Там купить комплект из школьной формы, рюкзака и канцелярских товаров можно за 1969 рублей, передает ТАСС.

Средняя стоимость поступивших в продажу готовых наборов школьника, которые состоят из карандашей, ручек и другой канцелярии, выросла в первой половине июля 2021 года на 6 процентов, сообщается в исследовании аналитического ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Цена на такой комплект составляла 690 рублей. Средняя стоимость школьного дневника составила 107 рублей, пеналы можно было купить в среднем за 728 рублей, наборы карандашей и ручек продавались за 182 рубля. Средний чек покупки тетрадей вырос до 306 рублей. Настольная лампа в июле 2021 года стоила примерно 1580 рублей, а рюкзак — 1692 рубля. Школьную форму можно было купить за 1651 рубль. По каждому из этих пунктов в текущем году снизились объемы продаж.