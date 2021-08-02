Единовременные выплаты на школьников: кому положены и как их получить

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В понедельник, 2 августа, в России началось осуществление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. Всего выплаты охватят 20 миллионов детей. «Вечерняя Москва» разбиралась, кто претендует на поддержку государства и когда придут денежные средства.

Кому положены деньги

Если ребенку исполняется шесть лет до 1 сентября включительно, его родители смогут получить выплату. То же самое касается опекунов, попечителей и усыновителей детей. Помощь предоставляется на каждого ребенка: например, семья с двумя детьми получит 20 000 рублей. При этом будет достаточно одного заявления, сообщается на сайте Пенсионного фонда.

Если школьнику исполнилось 18 лет до момента выхода указа (3 июля), его родители не смогут получить денежные средства.

На две недели раньше выплатят деньги людям, воспитывающим совершеннолетних членов семьи до 23 лет с ограничениями здоровья, которые продолжают учебу. В таком случае 18 лет должно наступить раньше 3 июля.

Какие еще условия нужно соблюсти

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление. Это можно сделать на портале «Госуслуги» или обратившись в Пенсионный фонд до 1 ноября. На рассмотрение потребуется пять дней, еще три — срок перевода денежных средств. Деньги придут на карту.

Необходимое условие для получения выплат — наличие российского гражданства. Также заявитель и дети должны проживать на территории России. Доходы и наличие других мер поддержки не влияют на получение выплаты.

Когда будут деньги

По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, с 2 августа выплаты будут получать все, кто правильно заполнил заявление.

— Сегодня все, кто соответствующим образом заполнил документы, начнут получать деньги. Родителям нужно проверить правильность заполнения и подтвердить его. Все службы готовы к выплате, — уточнила Бессараб в беседе с «Вечерней Москвой».

Депутат отметила, что при наличии ошибок в выплате могут отказать. Однако беспокоиться не нужно: в случае если по какой-то причине деньги не придут, нужно подождать несколько дней. Если в течение этого времени выплату не перечислят, стоит выяснить причину, заключила Бессараб.

СПРАВКА «ВМ»

Владимир Путин рассказал о планируемой финансовой поддержке родителей школьников еще в апреле. Соответствующий указ президент подписал в начале июля.

Изначально деньги должны были перевести 16 августа, однако Путин предложил осуществить выплаты на две недели раньше, чтобы родители школьников успели подготовиться к новому учебному году. Глава Минтруда Антон Котяков подтвердил, что это возможно.