Кто получит «путинские» выплаты на детей

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате некоторым категориям семей. Согласно указу, размер единовременного пособия составит 10 тысяч рублей, а получить деньги можно будет в августе–декабре 2021 года.

Кто имеет право на выплату

В соответствии с текстом указа главы государства, деньги могут получить:

— один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (ребенок должен достичь шестилетнего возраста не позднее 1 сентября этого года);

— инвалиды, а также лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам. Указ также предусматривает, что единовременное пособие в данном случае могут получить родители иди законные представители.

При этом отмечается, что родители или опекуны могут получить деньги на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет и на каждого инвалида в возрасте от 18 до 23 лет.

Как и в какие сроки получить деньги

Подача заявлений на выплаты 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет начнется в России с 15 июля. Заявление на выплату нужно подать в срок до 1 ноября. Можно сделать это двумя способами:

— через портал госуслуг;

— обратившись в Пенсионный фонд напрямую.

В ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что семьи с шестилетними детьми получат деньги к 1 сентября, даже если дети не пойдут в школу в этом учебном году.

Как ожидается, пособия в размере 10 тысяч рублей получат порядка 19,5 миллиона детей. Об этом 2 июня сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Какие выплаты и пособия на детей можно получить в 2021 году:

— выплаты и пособия по беременности и родам;

— единовременная выплата при рождении ребенка;

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года;

— ежемесячное пособие на ребенка до 3 лет;

— пособие на ребенка старше 3 лет;

— различные разовые выплаты.