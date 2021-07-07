Как получить статус предпенсионера и на какие льготы рассчитывать

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Сергей Собянин упростил порядок получения статуса предпенсионера в Москве. За последние два года за получением этого статуса в столице обратились более 140 тысяч человек, получившие все меры поддержки, которые оказывались еще до повышения пенсионного возраста. «Вечерняя Москва» узнала, кто может стать предпенсионером, что это дает и какие льготы можно получить.

Что за статус?

До повышения пенсионного возраста в 2019 году мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет. Теперь пенсионерами мужчины становятся в 65 лет, а женщины — в 60 лет.

Выход на пенсию дает право не только получать денежные выплаты, но и ряд бесплатных социальных услуг. Так вот, возраст для получения социальной поддержки в столице остался для горожан прежним, как до 2019 года. Он называется предпенсионным.

Кто может получить?

Чтобы получать бесплатные социальные услуги, необходимо подтвердить статус предпенсионера. Для этого необходимо выполнение ряда требований. Во-первых, гражданин должен быть зарегистрирован по месту жительства в Москве. Во-вторых, на момент обращения за статусом он должен достичь предпенсионного возраста: 60 лет — для мужчин и 55 лет — для женщин. В-третьих, заявитель должен иметь страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости либо звание «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы».

Что дают?

Получив статус предпенсионера, гражданин может рассчитывать на бесплатный проезд на наземном городском транспорте, в метро, на МЦК, в пригородных электричках. Конечно, такси в этот список не входит.

Кроме того, предпенсионер может рассчитывать на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов. Сюда не входят расходы на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики.

Помимо этого, имея статус, гражданин может получить бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно. Правда, есть условие. Предпенсионер не должен работать, а лечение ему необходимо по медицинским показаниям.

Если гражданин не только имеет такой статус, но еще и звания «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы», ему полагается дополнительная поддержка. А именно — скидка в 50 процентов при оплате жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячная денежная компенсация на оплату местной телефонной связи — при условии, что у предпенсионера есть стационарный телефон. Кроме того, такому гражданину положена и ежемесячная городская денежная выплата (ЕГДВ). Правда, при условии, что его годовой доход не превышает 1,8 миллиона рублей.

Стоит отметить, что предпенсионеру также выдают карту москвича для льготника — именную пластиковую карту. Она дает много разных привилегий. Ее можно использовать для проезда в общественном транспорте и как дебетовую банковскую карту — она поддерживает бесконтактную оплату и позволяет получать скидки в 7500 магазинах и сервисных предприятиях города.

Как получить статус?

Статус предпенсионера с 12 июля можно будет получить только в электронном виде. Это станет возможно на портале mos.ru. Подача заявления на получение статуса будет осуществляться в простой форме. Все необходимые данные органы соцзащиты запросят самостоятельно.

Кроме того, срок рассмотрения заявлений займет трое суток, а уведомления о присвоении статуса будут направляться напрямую в личный кабинет на портале «Госуслуги».

До 12 июля, чтобы стать предпенсионером, понадобятся некоторые документы. Какие из них станут неактуальными после этой даты, пока неизвестно. Однако сейчас, чтобы получить статус, требуются заявление и паспорт. Если документ, удостоверяющий личность, без отметки о месте жительства, нужно предоставить другой, подтверждающий прописку в Москве. Также нужно подготовить удостоверение ветерана военной службы, если присвоено такое звание.

Подавать документы можно в любой центр «Мои документы». Оттуда их передадут в управление социальной защиты населения по месту жительства заявителя. Рассмотрение всех документов займет не больше шести дней.