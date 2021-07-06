Сытая старость: как узнать размер будущей пенсии, когда до нее еще далеко

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Согласно бюджету Пенсионного фонда России, среднегодовой размер страховой пенсии по старости с учетом индексации поднимется до 20 388 рублей к 2024 году. «Вечерняя Москва» разбиралась, как можно узнать, какая сумма пособия по старости ожидает россиянина, например, через 10 лет, и что можно сделать уже сегодня, чтобы получать больше денег.

Расчет

На сегодняшний день каждый работодатель обязан отчислять за своих сотрудников страховые взносы. Часть из них уходит в систему обязательного медицинского страхования и в Фонд социального страхования, а 22 процента доходов — в Пенсионный фонд, в расчет будущей пенсии. Из этих 22 процентов 16 — страховая часть, а 6 процентов — накопительная, замороженная до 2023 года.

Далее, когда человек достигает пенсионного возраста, ему назначается страховая пенсия по старости. Она рассчитывается по формуле из суммы пенсионных коэффициентов, присваиваемых за каждый год работы, и умножается на стоимость одного пенсионного коэффициента (в 2021-м — 98 рублей 86 копеек, по данным ПФР) в год назначения пенсии. К получившейся сумме прибавляется фиксированная выплата, составляющая в 2021 году 6044 рубля.

Как узнать

Заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал, что есть два способа узнать, на какую пенсию в старости можно рассчитывать. Первый — достаточно простой. Нужно зайти на сайт ПФР и воспользоваться пенсионным калькулятором. Правда, результаты расчета выплаты носят исключительно условный характер. Поэтому не стоит считать, что именно эту сумму человек и будет получать.

— Калькулятор поможет рассчитать потенциальный размер пенсии, исходя из того, что у вас было в прошлом, и того, сколько вы еще будете работать, станете ли откладывать выход на пенсию и так далее, — сказал собеседник «ВМ».

Второй способ — заказать выписку из единого лицевого счета в ПФР. Сделать это можно с помощью портала госуслуг. В документе прописаны стаж и места работы, а также пенсионные баллы, которые накоплены к данному моменту.

— Навскидку можно рассчитать следующим образом. Берете количество баллов, умножаете на стоимость одного балла (правда, пока только для этого года есть его стоимость), он будет индексироваться по инфляции. Можно прикинуть, сколько он будет стоить через 2–3 года или 5 лет примерно, — сказал Макаров.

Кроме того, получив выписку, можно оценить, сколько в ближайшие годы еще будет заработано баллов.

— Плюс прибавить базовый компонент, который есть: порядка 6 тысяч рублей. Например, у вас 120 баллов, умножаем почти на 100 рублей, получаем 12 тысяч рублей. Плюс базовый компонент. В сумме — 18 тысяч, — добавил эксперт.

Кроме того, стоит проверить, есть ли накопительная часть пенсии. Она должна быть у граждан младше 1967 года рождения.

— Посмотреть, сколько там накопилось, и разделить на 264. И получится еще накопительная часть пенсии, прибавка, — добавил Макаров.

В свою очередь экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов разъяснил, что на данный момент узнать, какую пенсию человек будет получать через 10–15 лет, невозможно. Все дело в том, что неизвестно, какую стоимость будет иметь пенсионный балл.

— Вы можете только посмотреть, если бы вы при определенных условиях выходили на пенсию, сколько бы вам начислили сейчас, — отметил эксперт.

Однако узнать, сколько будут составлять выплаты в будущем при тех или иных условиях в экономике, обществе, политике, нельзя. Возможно, через 15 лет будет изменена методика начисления пенсий.

Как увеличить

По словам Макарова, государственная пенсия в целом зависит от двух вещей: от количества лет трудового стажа и от официальной зарплаты.

— Поэтому чем больше человек работает, чем больше у него официальная зарплата, тем больше отчислений поступает в Пенсионный фонд, тем больше баллов, тем большую за эти баллы выдадут пенсию, — сказал эксперт.

Если у человека есть 10–15 лет до выхода на пенсию, стоит задуматься о формировании личных накоплений с помощью инвестиций, посоветовал Макаров.

— Самому себе пенсионером стать. Других вариантов тут нет, — добавил он.

Сафонов тоже советует россиянам копить деньги, чтобы на пенсии не испытывать их нехватку. Если есть возможность, лучше каждый месяц откладывать определенную сумму. По словам эксперта, деньги лучше хранить «на банковских вкладах, включая валютные». Если есть крупная сумма денег, ее можно также вложить, купив недвижимость.