Слежка ведется за всеми: эксперт рассказал, кто и зачем копается в телефонах россиян

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Почти за всеми пользователями мобильных телефонов ведется слежка. Данные о владельцах смартфонов собирают телекоммуникационные корпорации и маркетологи в целях предоставления рекламы пользователю. При этом риск использования информации о хозяине телефона против него в других целях существует. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

Большинство россиян, 77 процентов, рассказали, что за ними осуществляется слежка при помощи мобильных устройств, писали СМИ. Наименьшие опасения по поводу возможной слежки (35 процентов) высказала молодежь в возрасте от 18 до 24 лет: молодые люди считают это проявлением паранойи. При этом опрошенных старше 35 лет слежка гаджетов волнует больше.

— В действительности слежка ведется буквально за всеми. И тут даже не имеет значения то, какой телефон мы используем — хоть кнопочный, без приложений и выхода в интернет. Его тоже могут связать с вашей персоной и отслеживать при помощи услуг операторов сотовой связи, — сказал эксперт.

Слежка ведется не в целях государственного шпионажа, сказал Бедеров. Государство не владеет и толикой тех данных, которые собирают сегодня маркетологи, ведущие ИТ и телекоммуникационные корпорации.

— Любой наш гаджет отслеживается. И чем умнее этот гаджет, тем больше сведений о своем владельце он может сообщить корпорациям. Чем больше сведений соберет корпорация, тем более точный рекламный таргетинг она предложит своим клиентам. А следовательно, больше заработает на продажах. И нет, казалось бы, проблемы в том, что наши данные обрабатывает машина. Пусть и в целях рекламы. Однако машину создали люди, а это означает, что всегда будет некая группа людей (программисты, владельцы сервисов), которые смогут следить за всеми, читать наши сообщения и влезать в телефон, — сказал эксперт.

Он отметил, что уже были подобные случаи: один из сотрудников Facebook следил за девушкой, используя приложение социальной сети, а сотрудник Twitter вскрыл из административной части соцсети аккаунты известных деятелей искусства и политиков. Человеческий фактор непобедим, подчеркнул собеседник издания.

— Подобную слежку можно минимизировать. Можно и вовсе ее прекратить. Но это будет означать для пользователя запрет на использование большей часть популярных сервисов и продуктов. Ему придется переустановить на телефоне операционную систему, поставив анонимную, не использовать официальные клиенты приложений и не выходить в сеть через сим-карту в своем мобильнике. Удобно ли это будет большинству? Сомневаюсь, — заключил Бедеров.

Компания Apple в начале августа подтвердила запуск функции по проверке iPhone на наличие запрещенных снимков. Все операции обещают проводить внутри устройства, чтобы обеспечить конфиденциальность, однако при обнаружении нелегального контента Apple намерена передавать данные силовикам. В частности, будут проверяться фото в поисках материалов с детской порнографией. Пока это коснется только американских пользователей.