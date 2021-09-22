Суд над россиянином после стрельбы в Париже состоится 26 октября

Фото: Pixabay

Исправительный суд Парижа назначил на 26 октября рассмотрение по существу дела 32-летнего россиянина, который подозревается в стрельбе из пневматического ружья по прохожим на Елисейских полях. Об этом сообщает Le Parisien.

В период до заседания судьи также решили провести психиатрическую экспертизу обвиняемого. Он жаловался в ходе допроса, что сильно переутомился, возглавляя принадлежащую ему фирму.

Всего от действий мужчины пострадали от трех до шести человек. Его задержали в момент, когда он попытался скрыться по черной лестнице из помещения, где проживал.

Его дорогостоящая квартира расположена на авеню Георга Пятого неподалеку от Елисейских полей. Подозреваемый также, по данным газеты, на допросе заявил, что тренировался стрелять по голубям, чтобы стать профессиональным спортивным стрелком.

Пневматическая винтовка, из которой он стрелял, снабжена оптическим прицелом. Его сперва отпустили из полиции в день задержания из-за неправильно оформленного протокола, а затем он вновь был задержан, отмечается на сайте издания.

19 сентября СМИ сообщили, что гражданин России задержан за стрельбу из пневматического ружья на Елисейских полях. По факту случившегося посольство России в Париже проводило проверку информации.

Как уточнил пресс-секретарь дипломатической миссии Александр Макогонов, посольство узнало об этом из СМИ.