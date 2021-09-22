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Вильфанд спрогнозировал скорое потепление в Центральной России

Иван Юминов

Общество
Вильфанд спрогнозировал скорое потепление в Центральной России
Фото: АГН Москва

Повышение температуры до 10-12 градусов начнется в центре Европейской России в четверг, 23 сентября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Просто после очень холодной погоды, когда температура была ниже нормы на четыре-пять градусов, будет постепенное повышение... Температура в центре Европейской России повысится до 10-12 градусов, начиная с четверга (23 сентября — прим. «ВМ») будет примерно такой температурный фон, включая и выходные, — рассказал синоптик.

Погода, по словам Вильфанда, будет близка к норме, но останется облачной с небольшими дождями. Грядущее потепление нельзя назвать бабьим летом, так как оно не будет сопровождаться солнцем, добавил метеоролог.

При этом потепление окажется симпатичным на фоне предыдущего периода, уточнил он. Следующие дни будут теплее, также не прогнозируется пронизывающих порывов ветра, приводит слова Вильфанда РИА Новости.

21 сентября метеорологи рассказали, что пик похолодания прошел в Москве. На следующей неделе в столице ожидается наступление бабьего лета.

Специалисты добавили, что в понедельник, 20 сентября, в городе наблюдалось резкое снижение температуры воздуха до плюс семи градусов. Однако к выходным погода вернется к климатической норме.

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