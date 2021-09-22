Терапевт раскрыл «секретное оружие» иммунитета против инфекций

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«Секретным оружием» иммунитета в борьбе с инфекциями и простудами является ходьба. Об этом заявил врач-терапевт, медицинский блогер Филипп Кузьменко.

— Главная рекомендация — смело идите и делайте прививки. Вакцинация — это полномасштабные учения нашей иммунной системы для предотвращения впоследствии вторжения противника, то есть патогена, — рассказал специалист.

Осенью организму, по его словам, помощь также окажут чай с медом или лимоном, какао, а также богатые витамином С фрукты. При этом «секретным оружием», чтобы иммунитет хорошо работал, терапевт назвал ходьбу.

Человек, как уточнил врач, должен каждый день проходить как минимум пять тысяч шагов. Без этого иммунитет организма разрушается, предупредил он.

При этом укреплять защитные механизмы тела нужно при соблюдении социальной дистанции и правил гигиены, приводит слова Кузьменко радио Sputnik.

17 сентября врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о болезнях, борьбой с которыми заниматься не нужно. По его словам, многие люди тратят большие деньги на лекарства, чтобы справиться с теми заболеваниями, которые «лучше не трогать».

Так, например, люди часто самостоятельно пытаются вылечить уреаплазмоз (воспаление слизистых оболочек половых органов и мочевых путей человека — прим. «ВМ»). Однако мало кто знает, что этот недуг можно победить только с помощью вакцинации.