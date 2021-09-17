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Мясников перечислил болезни, которые не надо лечить

Полина Долганова

Общество
Мясников перечислил болезни, которые не надо лечить
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о болезнях, борьбой с которыми заниматься не нужно. В противном случае есть риск только усугубить ситуацию.

По его словам, многие люди тратят большие деньги на лекарства, чтобы справиться с теми заболеваниями, которые «лучше не трогать».

Так, например, люди часто самостоятельно пытаются вылечить уреаплазмоз (воспаление слизистых оболочек половых органов и мочевых путей человека — прим. «ВМ»). Однако мало кто знает, что этот недуг можно победить только с помощью вакцинации.

То же самое касается острых респираторных заболеваний. В случае с ОРЗ терапевты действуют шаблонно и выписывают гражданам огромное количество ненужных лекарств, отметил Мясников.

— Люди не понимают, что ОРЗ не лечится... Не надо при ОРЗ этой кучи лекарств дорогостоящих, не надо колоссальной потери здоровья, а то и жизни, — заявил специалист в эфире радиостанции «Вести FM».

Мясников подытожил, что врачи также умудряются назначить пациентам с коронавирусом разжижающие кровь препараты, которые и вовсе могут привести к кровоизлиянию. По его словам, такие лекарства подходят только для тех, кто рискует впоследствии столкнуться с тромбозом.

До этого медики разъяснили опасность самолечения иммуностимуляторами. По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, бесконтрольный прием препаратов, относящихся к группе иммуностимуляторов (вещества, которые стимулируют неспецифическую резистентность организма и иммунитет), грозит ухудшением самочувствия.

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