Медики разъяснили опасность самолечения иммуностимуляторами

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Бесконтрольный прием препаратов, относящихся к группе иммуностимуляторов (вещества, которые стимулируют неспецифическую резистентность организма и иммунитет), грозит ухудшением самочувствия. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Эксперт отметил, что прежде всего самоназначение таких препаратов опасно для людей с аутоиммунными заболеваниями, поскольку «иммунная система вызывает агрессию против своей собственной ткани, и подхлестывать ее такими препаратами, то есть обострять данную агрессию, совершенно неграмотно».

При этом многие носители аутоиммунных заболеваний могут о них не подозревать и поддаться на рекламу иммуностимуляторов в средствах массовой информации.

С коллегой согласилась клинический иммунолог, главный научный сотрудник ФГБУ ВЦЭРМ имени А. М. Никифорова МЧС России Наталья Калинина. Она подчеркнула, что без клинического обследования назначать иммуностимуляторы нельзя: некоторые опухоли несут на своей поверхности рецепторы, способные среагировать на данные препараты.

Помимо этого, постоянный прием иммуномодуляторов без обследования грозит обратным эффектом — подавлением иммунитета, так как организм действует по принципу «выравнивания повреждений».

Поскольку у человека одни и те же клетки являются клетками иммунной системы и клетками кроветворной системы, неоправданная иммуностимуляция может спровоцировать развитие гематологических заболеваний, предупредила Калинина.

В свою очередь иммунолог, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов указал на необходимость обращения к врачу перед приемом иммуностимуляторов, а также рассказал, что человек должен болеть, поскольку это тренировка иммунной системы. Если же болезнь перешла в хроническую форму, медики подберут подходящие препараты.

Костинов подчеркнул, что иммуномодуляторы не лечат, они лишь временно компенсируют возникшие в организме дефекты, пишут «Известия».

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