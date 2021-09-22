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Климатолог заявил о возможном наступлении ледникового периода в России

Иван Юминов

Общество
Климатолог заявил о возможном наступлении ледникового периода в России
Фото: Pixabay

Резкое похолодание в Европе и некоторых регионах России может произойти несмотря на глобальное потепление. Об этом заявил ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов.

— Мы находимся на перепутье двух трендов — с одной стороны наблюдаем глобальное потепление климата, с другой постепенное ослабление Гольфстрима. И если произойдет перестройка течений в Северной Атлантике, то в Европе и в европейской части России случится резкое похолодание, на -10, -20 градусов, — рассказал специалист.

Это будет фактически означать наступление ледникового периода, уточнил Карнаухов. Последний подобный этап, по его словам, назывался Малый дриас, он длился около тысячи лет и закончился 11 тысяч лет назад.

При этом ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко отметил, что на планете периодически происходят остановки в глобальном потеплении. Слабое похолодание фиксировалось с середины 1940-х до конца 1960-х годов, а также в начале 2000-х.

Резкого похолодания на 10-20 градусов в ближайшие десятилетия ожидать не стоит, приводит слова Локощенко Ura.ru.

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