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Россиянам объяснили потенциальные изменения тарифов из-за реформы ЖКХ

Иван Юминов

Финансы
Россиянам объяснили потенциальные изменения тарифов из-за реформы ЖКХ
Фото: Анна Быкова

Понижение тарифов по ряду направлений возможно из-за грядущей реформы ЖКХ. Об этом заявил представитель инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский в среду, 22 сентября.

Это, по его словам, может произойти, если поменяется система заключения договоров в электронном виде с различными организациями. Специалист уточнил, что по ряду других направлений возможно и повышение тарифов из-за капитальных вложений.

Качество обслуживания населения в результате реформы может улучшиться, предположил эксперт. Так, его рост в Москве и Санкт-Петербурге способен составить от 15 до 30 процентов, приводит слова Андриевского «Прайм».

21 сентября вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что российской системе ЖКХ необходима реформа. По его словам, без изменений в этой системе в стране не удастся достигнуть показателей национального проекта «Жилье и городская среда» в один миллиард квадратных метров.

Кроме того, без модернизации системы качество городской среды останется на прежнем уровне. Хуснуллин отметил, что один из важнейших этапов реформы — расселение аварийного жилья.

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