Резервной электроэнергией обеспечат новый научный квартал МГТУ имени Баумана

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, 2-я Бауманская улица, 5с1 Карта всех событий

Столичные энергетики проведут работы по обеспечению здания Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана электроэнергией с резервом. Об этом в среду, 22 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что специалисты запланировали создать новый научный городской квартал. Здесь расположатся зеленый парк и благоустроенная площадь.

— Это потребует выделения дополнительной энергомощности и создания соответствующей инфраструктуры, — заявил заммэра.

Петр Бирюков добавил, что в рамках проекта возведут 11 трансформаторных подстанций. В них энергетики установят современное и высокотехнологичное оборудование, а также проложат распределительные кабельные линии протяженностью свыше 21 километра.

Также заместитель мэра столицы подчеркнул, что перечисленные работы начнутся в декабре 2021 года.

— Технологическое присоединение будет выполнено с применением оборудования более высокого класса напряжений — 20 киловатт, — рассказал Петр Бирюков.

По его словам, такие распределительные сети отличаются высокой энергоэффективностью и меньшим объемом технологических потерь.

Во вторник, 21 сентября, Петр Бирюков рассказал, что службы Комплекса городского хозяйства подготовили коммунальную технику к осенне-зимнему сезону.