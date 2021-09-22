Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Резервной электроэнергией обеспечат новый научный квартал МГТУ имени Баумана

Виктория Сикерина

Город
Резервной электроэнергией обеспечат новый научный квартал МГТУ имени Баумана
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, 2-я Бауманская улица, 5с1 Карта всех событий

Столичные энергетики проведут работы по обеспечению здания Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана электроэнергией с резервом. Об этом в среду, 22 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что специалисты запланировали создать новый научный городской квартал. Здесь расположатся зеленый парк и благоустроенная площадь.

— Это потребует выделения дополнительной энергомощности и создания соответствующей инфраструктуры, — заявил заммэра.

Петр Бирюков добавил, что в рамках проекта возведут 11 трансформаторных подстанций. В них энергетики установят современное и высокотехнологичное оборудование, а также проложат распределительные кабельные линии протяженностью свыше 21 километра.

Также заместитель мэра столицы подчеркнул, что перечисленные работы начнутся в декабре 2021 года.

— Технологическое присоединение будет выполнено с применением оборудования более высокого класса напряжений — 20 киловатт, — рассказал Петр Бирюков.

По его словам, такие распределительные сети отличаются высокой энергоэффективностью и меньшим объемом технологических потерь.

Во вторник, 21 сентября, Петр Бирюков рассказал, что службы Комплекса городского хозяйства подготовили коммунальную технику к осенне-зимнему сезону.

Читайте также:
Петр БирюковМГТУ имени Бауманаэлектроэнергия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уроки тревожного времени

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Все мнения
О проекте