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Синоптик рассказал, когда в Москве начнется золотая осень

Михаил Алимов

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Синоптик рассказал, когда в Москве начнется золотая осень
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

К концу текущей недели стоит ожидать наступление золотой осени, но она будет неклассической. Об этом в среду, 22 сентября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— К концу этой недели, когда температура будет 10–12 градусов и лишь местами будет небольшой дождь, можно будет уже говорить о золотой осени, — рассказал он в интервью ТАСС.

По его словам, золотой осенью считается нежаркая погода, во время которой сухие листья окрашиваются во множество оттенков. При этом погода обычно солнечная.

В наступающей золотой осени будет мало солнца, поэтому она считается неклассической, передает «Москва24».

Также Вильфанд сообщил, что падение листвы в этом году будет долгим — оно продолжится до середины октября.

До этого он спрогнозировал скорое потепление в Центральной России. Повышение температуры до 10-12 градусов начнется в центре Европейской России в четверг, 23 сентября. Погода будет близка к норме, но останется облачной с небольшими дождями. Грядущее потепление нельзя назвать бабьим летом, так как оно не будет сопровождаться солнцем, добавил метеоролог.

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