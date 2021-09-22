Дом по программе реновации на Варшавском шоссе примет жильцов в этом году

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

В Нагорном продолжается строительство дома по программе реновации жилья. Его введут в эксплуатацию уже в этом году.

— В Нагорном районе по адресу Варшавское шоссе, владение 100, в этом году введут в эксплуатацию дом для переселения по программе реновации. Сейчас завершается монтаж фасадов, ведутся работы по чистовой отделке и благоустройству территории, — рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

На данном этапе завершаются монтаж фасадов, чистовая отделка и благоустройство территории.

Новостройка состоит из трех секций с подземной одноуровневой автостоянкой. Ее строят по индивидуальному проекту. Фасад здания облицуют керамогранитом и установят короба для кондиционеров.

Всего в доме 483 квартиры, в том числе 69 трехкомнатных, 299 двухкомнатных и 115 однокомнатных. Три квартиры приспособят для маломобильных жильцов. В них установят специальную сантехнику и расширенные коридоры.

Первый этаж будет нежилым: на нем разместятся офисы, объекты инфраструктуры, комната консьержа, колясочная, кладовая, а также там будут места для открытия различного бизнеса — от салонов красоты до спортклубов и кафе.

В здании будет три лифта, оборудованных набором современных датчиков. Сам дом также имеет все необходимые системы: охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализации, видеонаблюдения.

На улице расположатся детские игровые площадки, спортивные площадки и зоны отдыха, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что дом по реновации в столичном районе Северное Измайлово оформят в трех цветах. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заявил, что фасад новостройки специалисты оформят в красном, белом и песочном цветах.

Стартовая площадка проекта расположилась на Щелковском шоссе. Здесь предусмотрена многоэтажка общей площадью около 34 тысяч квадратных метров.