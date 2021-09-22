Лолита рассказала о казусе на концерте после пластической операции

Фото: Youtube / ШАСТУН

Певица Лолита призналась, что у нее прямо во время концертного выступления разошелся шов на лице после пластической операции. О неприятном казусе звезда рассказала в интервью Антону Красовскому в его YouTube-шоу «Антонимы».

По словам исполнительницы, причиной расхождения шва на нижней части лица стали нагрузки, которые испытывают вокалисты.

Она призналась, что не стесняется говорить о пластике, так как считает ее неизбежными издержками профессии.

— Об этом не стыдно говорить, это же не гинекология. Есть вещи интимные, про которые ты не говоришь. Есть вещи, которые могут что-то поправить в жизни человека. Но дело в том, что пластика работает только в том случае, если ты собой уже доволен, и тебе нужна небольшая коррекция, — приводит слова Лолиты ФАН.

Звезда рассказала, что регулярно делает блефаропластику. Это позволяет облегчить жизнь не только самой певице, но и гримерам, так как коррекция кожи облегчает процесс нанесения макияжа на веки.

К слову, во время эфира выяснилось, что и сам Красовский не гнушается вмешательства пластического хирурга. Он прибегает к услугам того же врача, что и Лолита.

Недавно внешность Лолиты оценил известных стилист Александр Васильев, который заявил, что певице «грешно быть такой красивой».