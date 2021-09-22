Домжур, особняк Палибина и усадьбы Кнопов: какие объекты реставрируют в Москве

Фото: М. Денисова / Официальный сайт мэра Москвы

До конца года в Москве закончат реставрировать 100 объектов культурного наследия. За последние 10 лет специалисты обновили 1578 таких памятников.

В текущем году состоится конкурс «Московская реставрация», где самые значимые работы оценит профессиональное жюри.

Одним из интересных проектов стала реставрация особняка Абрикосовых на Красносельской улице. Дому № 3, строение 31, вернули цвет, задуманный архитектором Борисом Шнаубертом. Кирпично-красный оттенок сменился нежно-оливковым. Сейчас ведется внутренняя реставрация, а завершить работы планируют в следующем году.

В Центральном доме журналиста ведется поэтапная реставрация, поэтому он открыт для посетителей. В доме № 8а/3, строение 1, на Никитском бульваре проводят масштабные работы: восстанавливают фасад, а также роскошное внутреннее убранство с паркетом, люстрами и знаменитыми залами.

На ВДНХ обновляют 23 павильона. Среди них павильоны № 5 «Физика», № 15 «Радиоэлектроника и связь» (бывшее «Поволжье»). Кроме того, обновили павильон № 30 «Микробиологическая промышленность» (бывшие «Масличные культуры»). Им возвращают тот облик, который был во времена СССР, сообщает РИАМО.

— Картины находятся на холстах, которые приклеены к слоям штукатурки. Специалисты понимали, что основанию под картинами уже очень много лет. Поэтому реставраторы должны обладать большим опытом: важно правильно подобрать химические составы, чтобы раскрыть живопись и не повредить ни красочный слой, ни холст, — рассказал куратор проекта реставрации и приспособления павильонов на ВДНХ от городского департамента капитального ремонта Игорь Пурынов.

В павильоне «Микробиологическая промышленность» создали интерьер, отремонтировали кровлю и фасад, восстановили лепнину и орнамент на потолке.

— В одном из залов мы раскрыли роспись, которая была закрашена еще до открытия обновленного павильона «Хлопок» в 1954 году. В боковых кессонах потолка на темно-зеленом фоне были изображены орнаменты, похожие на среднеазиатские. Видимо, их изобразили в тот момент, когда павильон переименовали в «Хлопок», чтобы подчеркнуть связь с хлопководством, — сообщила главный архитектор проекта реставрации павильона № 30 «Микробиологическая промышленность» Анастасия Замаренова.

Здесь работы также планируют завершить в 2022 году.

Также в процессе реставрации находятся деревянный особняк Палибина в доме № 23 на улице Бурденко, Московский императорский воспитательный дом и усадьбы промышленников Кнопов. На всех объектах отремонтируют износившиеся части. Кроме того, им вернут былую красоту и после туда начнут пускать посетителей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход работ по масштабной реконструкции ВДНХ. Ландшафт и внешний облик парка не только приобрели первозданный вид, но и улучшили по качеству соответствующие характеристики, добавил он. На территории ВДНХ, по словам мэра, уже закончена научная реставрация 23 объектов культуры.