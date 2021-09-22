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Более восьми миллионов человек воспользовались станцией Стрешнево МЦД-2

Михаил Алимов

Город
Более восьми миллионов человек воспользовались станцией Стрешнево МЦД-2
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За все время работы станции Московских центральных диаметров (МЦД) Стрешнево, ее услугами воспользовались более восьми миллионов пассажиров. Об этом в среду, 22 сентября, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Отмечается, что станцию перенесли ближе к одноименной станции Московского центрального кольца (МЦК) в 2018 году. В следующем их соединили между собой переходом по принципу «сухие ноги» — когда пассажиры не выходят на улицу при пересадке. Пассажиропоток после этого увеличился и в день станцией пользуются около 18 тысяч человек, передает Telegram-канал департамента.

— Как при переносе Стрешнево мы сначала сократили время перехода между станциями, затем за счет билетной системы МЦД сделали пересадку бесплатной. А у жителей районов Войковский, Щукино, Сокол и Покровское-Стрешнево появился безопасный транзитный переход через ж/д пути, — заявил глава ведомства Максим Ликсутов.

По его словам, объединение разрозненных станций в хабы — одно из приоритетных направлений в развитии транспортной инфраструктуры Москвы.

До этого сообщалось, что пассажиропоток станции МЦД Новохохловская вырос в четыре раза с 2019 года. Так, в будни станцией пользуются более пяти тысяч человек. При этом за все время работы первой станцией МЦД воспользовались больше 2,5 миллиона пассажиров.

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