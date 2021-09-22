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Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению COVID-19

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению COVID-19
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Российское Министерство здравоохранения подготовило новые рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Эта версия методических рекомендаций стала уже 12-й по счету.

— В новой версии методрекомендаций обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных, — говорится в сообщении на сайте Минздрава.

Специалисты убрали из перечня лекарств, рекомендованных для пациентов с легкой формой коронавируса, препарат «Умифеновир» и включили средство «Будесонид».

В новом разделе «Антимикотическая терапия» разместили рекомендации по лечению инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов. Кроме того, в разделе о терапии неотложных состояний опубликованы рекомендации по рациональному использованию кислорода. Раздел по специфической профилактике коронавирусной инфекции дополнили сведениями о показаниях к проведению вакцинации у беременных.

До этого руководитель лор-клиники и врач высшей категории Владимир Зайцев объяснил, как можно эффективно восстановить обонятельные рецепторы у переболевших коронавирусной инфекцией, столкнувшихся с полным или частичным отсутствием обоняния.

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