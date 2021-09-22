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Лариса Гузеева рассказала, почему плачет после съемок «Давай поженимся»

Анна Михалюк

Общество
Лариса Гузеева рассказала, почему плачет после съемок «Давай поженимся»
Фото: Youtube / Скажи Гордеевой

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева объяснила, почему иногда плачет после съемок популярного шоу «Давай поженимся».

В интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» она рассказала, как реагирует на нестандартные ситуации, которые происходят между ней и гостями во время записи программы.

— Я же живой человек. Нет людей плохих или хороших, просто в данной ситуации, может быть, я кого-то спровоцировала. А может, он такой родился. А может, его таким сделали. Я не хочу в этом копаться, — говорит ведущая.

Гузеева отмечает, что сейчас записано 14 сезонов шоу и это состоялось в том числе благодаря ее «адовому терпению». Она вспоминает гостей, которые зачастую приезжают не для того, чтобы найти спутника жизни, а чтобы поспорить с Гузеевой.

— Многие приходят и из-за внутренних проблем. Хотят вылить их не на страницах в Instagram, а в программе. Или они это делают для подруг и друзей: мол, «я уделаю эту Гузееву». Вот они приезжают, и некоторым удается. Я же живая и иногда плачу. Однажды был гипертонический криз страшный, — рассказывает актриса.

Один из главных выводов, которые Лариса Гузеева сделала за время работы в шоу: женщины хотят любить.

— С определенного возраста женщины хотят любить. Даже не в юности и не в молодости. Как говорили родители: «С этим не ходи, присмотрись лучше к Мише». И вот она выходит за Мишу, мается, мучается. Когда уже с Мишей развелась, она приходит за любовью. Примерно в 50 лет. Это, конечно, беда. Девочки должны рыдать, влюбляться, разочаровываться. Это естественно. А вот этих «жирдяев» пузатых, которые им покупают дорогие сумки… Это надоедает, — говорит Гузеева. — Я за любовь, которая в молодости. Детей пусть рожают от любимых и красивых пацанов.

Ранее актриса рассказала, почему хранит старые вещи и не может с ними расстаться.

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