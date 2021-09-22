«Зеленые» облигации москвичей позволят городу снизить вредные выбросы в атмосферу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Средства от размещения «зеленых» облигаций Москва направит на развитие городской транспортной инфраструктуры. В частности, на проекты, которые снизят количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и парникового газа. Об этом в среду, 22 сентября, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Средства от размещения «зеленых» облигаций направляются на проекты по развитию городской транспортной инфраструктуры, которые помогут снизить выбросы загрязняющих веществ и парникового газа (СО2). На средства, полученные от их размещения, будут профинансированы 18 новых станций, более 43 километров Большой кольцевой линии метро, проведена реконструкция трех станций и четырех километров метрополитена, а также закуплены 400 электробусов, — рассказал он.

Электробусы уже работают на 60 маршрутах в столице. Они позволят значительно уменьшить шум и сэкономить топливо. Кроме того, замена одного автобуса на электрический позволит уменьшить выбросы CO2 в атмосферу на 60,5 тонны в год, а загрязняющих веществ — на 190–260 килограммов.

Отмечается, что москвичи стали больше внимания уделять вопросам экологии.

— В этом году Москва стала первым регионом страны, который вышел на рынок «зеленых» облигации, и сразу же мы увидели высокий интерес к этому продукту от физических лиц. Из первого выпуска граждане приобрели ценных бумаг на 700 миллионов рублей. Поэтому мы решили до конца этого года выпустить «зеленые» облигации для населения объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения два года, — сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что их можно продать эмитенту в любой момент. Их покупка поможет городу реализовать важные экологические проекты, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что начался прием заявок на участие в экологических премиях правительства Москвы. Желающие смогут попробовать свои силы в четырех номинациях: «Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий», «Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект», «Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии столицы», «Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений».