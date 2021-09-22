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Пропавшего больше года назад пожилого мужчину ищут в Москве

Анастасия Колоскова

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Пропавшего больше года назад пожилого мужчину ищут в Москве
Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Разыскивается Лопатников Дмитрий Станиславович 1966 года рождения, пропавший без вести 4 сентября 2020 года. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Сотрудники уголовного розыска опубликовали приметы мужчины.

— На вид 60–65 лет, рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы седые. Был одет: темно-синяя куртка, синие джинсы, черная кепка. Особые приметы: искривление большого пальца левой ноги, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Всех, кто знает о местонахождении Дмитрия Лопатникова, просят сообщить по телефонам +7 (495) 709-26-02, +7 (495) 709-10-00 или в службу 102 (с мобильных номеров — 112).

Ранее «ВМ» писала, что пропавшую 6 сентября в Ленобласти десятилетнюю девочку, которая не вернулась домой после школы, нашли в квартире 33-летнего мужчины.

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