Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Полицейские нашли пропавшую в Ленобласти девочку в квартире 33-летнего мужчины

Илья Ашуров

Происшествия
Полицейские нашли пропавшую в Ленобласти девочку в квартире 33-летнего мужчины
Фото: moscow-live

Полицейские в Санкт-Петербурге спасли девочку, которая пропала 8 сентября. Местонахождение ребенка удалось выяснить благодаря изучению переписки в соцсетях. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 8 сентября в полицию обратился мужчина, приживающий в поселке Мыза-Ивановка Гатчинского района. Он заявил, что его 10-летняя дочь не вернулась домой после школы. Для того чтобы установить местонахождение девочки, правоохранители стали изучать ее социальные сети.

— Было установлено, что уже в течении некоторого времени девочка вела переписку со взрослым 33-летним жителем Красносельского района (Санкт-Петербурга — прим. «ВМ»), проживающим на улице Партизана Германа. Ранее в поле зрение полиции мужчина не попадал, — рассказали в ведомстве.

Оперативники обнаружили девочку в квартире у злоумышленника. Последний не успел причинить вред здоровью ребенка. Девочку передали родителям, мужчина же был доставлен в отделение полиции, передает РИА Новости.

6 сентября две десятилетние девочки пропали без вести в городе Киселевске Кемеровской области. По данным регионального МВД, школьницы ушли из дома около 08:00. Последний раз их видели в магазине с неизвестным мужчиной, который купил им сладости. Продавцы магазина утверждают, что школьницы называли мужчину дядей Витей. 7 сентября СМИ сообщили, что тела двух пропавших девочек нашли. Подозреваемый в преступлении Пестерников был задержан.

Читайте также:
Санкт-ПетербургМВДДети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте