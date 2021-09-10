Полицейские нашли пропавшую в Ленобласти девочку в квартире 33-летнего мужчины

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Полицейские в Санкт-Петербурге спасли девочку, которая пропала 8 сентября. Местонахождение ребенка удалось выяснить благодаря изучению переписки в соцсетях. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 8 сентября в полицию обратился мужчина, приживающий в поселке Мыза-Ивановка Гатчинского района. Он заявил, что его 10-летняя дочь не вернулась домой после школы. Для того чтобы установить местонахождение девочки, правоохранители стали изучать ее социальные сети.

— Было установлено, что уже в течении некоторого времени девочка вела переписку со взрослым 33-летним жителем Красносельского района (Санкт-Петербурга — прим. «ВМ»), проживающим на улице Партизана Германа. Ранее в поле зрение полиции мужчина не попадал, — рассказали в ведомстве.

Оперативники обнаружили девочку в квартире у злоумышленника. Последний не успел причинить вред здоровью ребенка. Девочку передали родителям, мужчина же был доставлен в отделение полиции, передает РИА Новости.

6 сентября две десятилетние девочки пропали без вести в городе Киселевске Кемеровской области. По данным регионального МВД, школьницы ушли из дома около 08:00. Последний раз их видели в магазине с неизвестным мужчиной, который купил им сладости. Продавцы магазина утверждают, что школьницы называли мужчину дядей Витей. 7 сентября СМИ сообщили, что тела двух пропавших девочек нашли. Подозреваемый в преступлении Пестерников был задержан.