Более пяти килограммов героина изъяли у мужчины в Одинцове

Фото: moscow-live

Сотрудники главного управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с полицейскими задержали 28-летнего мужчину из ближнего зарубежья, который подозревается в сбыте наркотических средств. Об этом в среду, 22 сентября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, дома у задержанного хранилось 400 свертков и 2 коробки с порошкообразным веществом бежевого цвета, масса которых превышала 10 килограммов.

Исследование показало, что часть изъятого вещества является героином массой более 5 килограммов. Оставшуюся часть порошка направили на экспертизу.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

— В ходе расследования установлено, что мужчине на мобильный телефон приходили СМС с фотографиями и адресами мест закладок с героином. После того как правонарушитель забирал наркотики, он для увеличения веса подмешивал в них сахарный песок, — рассказала Татьяна Петрова, отметив, что полученную смесь злоумышленник фасовал в пакетики и оставлял в тайниках на территории Одинцовского городского округа.

Она добавила, что решения суда мужчина будет дожидаться под стражей.

До этого правоохранители задержали в подмосковном Солнечногорске подозреваемого в незаконном обороте наркотиков 41-летнего мужчину. Он организовал лабораторию по производству наркотиков в хозяйственной постройке на Обуховской улице города.