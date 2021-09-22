Выставка «Музыка» откроется в галерее «Солнцево»

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Галерея «Солнцево» объединения «Выставочные залы Москвы» и Музей электромузыкального социализма представляют выставку «Музыка», которая отправит посетителей в путешествие по миру музыкальной индустрии, этапам ее становления и развития в СССР и за рубежом.

Гости галереи увидят раритетные обложки виниловых пластинок, редкие модели электрогитар, портреты известных музыкантов. Кроме того, здесь можно встретиться с коллекционерами, художниками, музыкантами и послушать живые выступления.

Живопись и музыка являются двумя равноправными героями выставки. Галерея представляет инструментальную музыку и дает возможность создать свой музыкальный ряд на электроинструментах, узнать историю развития таких инструментов, встретиться с известными музыкантами, спеть на стилизованной сцене и посмотреть, как музыка может отражаться в изобразительном искусстве.

Выставка открыта с 3 октября по 14 ноября, сообщается на сайте галереи.

С 1 октября в галерее «Печатники» работает выставка La Vie est Belle, или «Жизнь прекрасна!». Посетители увидят галерею вышитых картин, которые передают глубокие чувства и наполняют радостью и красотой.