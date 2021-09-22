Автомобиль помощника Зеленского обстреляли на Украине

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Автомобиль Сергея Шефира, первого помощника президента Украины Владимира Зеленского, обстреляли в районе села Лесники в Киевской области. Об этом в среду, 22 сентября, рассказали в пресс-службе Национальной полиции Украины.

При обстреле был ранен водитель машины. Всего в районе 10:00 в автомобиль попало более десяти пуль.

В настоящее время на месте инцидента работают следователи и сотрудники правоохранительных органов, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Бывшего президента Украины Петра Порошенко в центре Киева облили зеленкой во вторник, 24 августа. Перед произошедшим экс-глава государства участвовал в «Марше защитников Украины» в столице, который был посвящен участникам военной операции в Донбассе в честь Дня независимости.

Когда президент Украины шел мимо станции киевского метро «Крещатик», его облили зеленкой. В этот момент Петр Порошенко направлялся к зданию кабмина. После случившегося Петр Порошенко немедленно сел в полицейскую машину и уехал с места событий.