В МВД России ответили на инициативу проверять у психолога владеющих оружием студентов

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Министерство внутренних дел РФ прокомментировало сообщения ряда СМИ о руководителе движения «За безопасность» Дмитрии Курдесове, обратившемся в ведомство с инициативой по поводу того, чтобы владеющие оружием студенты вузов и средних специальных учебных заведений проходили регулярную комплексную проверку у психолога. В ведомстве сообщили, что к ним не поступало обращение общественника, а также отметили, что этот вопрос находится не в их компетенции.

По сообщению МВД, соблюдение законодательства РФ в области оборота оружия с 2016 года возложено на Федеральную службу войск национальной гвардии. А психологическое тестирование студентов регламентируют нормативные акты Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения.

— Ведомство призывает граждан, позиционирующих себя как экспертов в сфере обеспечения безопасности, перед направлением обращения в МВД России уточнять, входит ли его тема в компетенцию министерства, а также воздерживаться от поспешных публичных заявлений, — говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД России.

До этого появилась информация о том, что руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов адресовал министру внутренних дел России письмо, в котором попросил «провести оценку целесообразности создания алгоритма психологического мониторинга учащихся средних специальных учебных заведений и студентов вузов, являющихся владельцами оружия». В данную систему входит ежеквартальная проверка у психолога, который в случае выявления психологического расстройства мог бы в оперативном порядке сигнализировать правоохранительным органам о возможной угрозе.

Обращение общественника связано со стрельбой, которую утром 20 сентября в Пермском государственном университете устроил студент вуза, в результате чего шестеро человек погибли и 43 пострадали.