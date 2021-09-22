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Оборот пострадавших от пандемии отраслей Москвы превысил уровень прошлого года

Виктория Храменкова

Экономика
Оборот пострадавших от пандемии отраслей Москвы превысил уровень прошлого года
Фото: moscow-live

Оборот отраслей экономики Москвы, которые пострадали в разгар пандемии, превышает показатели прошлого года. Восстановление проходит в быстром темпе. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

С января по август 2021 года, по данным контрольно-кассовой техники, совокупная выручка пострадавших отраслей достигла почти трех триллионов рублей. Это число превышает на 55 процентов результат аналогичного периода прошлого года и на 43 процента — 2019 года.

— Торговые секторы экономики, вошедшие в перечень пострадавших отраслей, за восемь месяцев этого года увеличили выручку к январю — августу прошлого года на 41,7 процента, к тому же периоду 2019 года — на 47 процентов. Рост оборотов в сфере услуг составил 72,9 процента к аналогичному периоду 2020 года и 39,7 процента — 2019 года, — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Также процесс восстановления проходит в общественном питании и индустрии гостеприимства. Именно этим отраслям в разгар пандемии был нанесен наибольший ущерб.

— В январе — августе 2021 года обороты московского общепита достигли 236,4 миллиарда рублей и опередили показатели аналогичного периода 2020 года на 44 процента, а до уровня 2019 года не дотянули всего 3 процента. В гостиничном секторе обороты за 8 месяцев этого года составили 47,6 миллиарда рублей, превысив на 84 процента показатели того же периода 2020 года и на 10,2 процента — 8 месяцев 2019 года, — сказал в сообщении министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По данным Ростуризма, Москва в первом полугодии 2021 года стала лидером в России по приросту числа туристов. По сравнению с 2019 годом он составил 31 процент. Кроме этого, за этот период Москва лидирует по количеству туристов, которые останавливаются в отелях.

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