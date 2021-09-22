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Дом по программе реновации в Перове оформят в серых и песочных тонах

Михаил Алимов

Город
Дом по программе реновации в Перове оформят в серых и песочных тонах
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Перовская улицаКарта всех событий

Многоэтажный дом по программе реновации жилья на Перовской улице оформят в серых и песочных тонах. Он будет состоять из шести секций, выстроенных в форме буквы «П». Об этом в среду, 22 сентября, заявил первый заместитель председателя Москомархитектуры и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Дом находится по адресу Перовская улица, владение 6а. У него есть подземная парковка, а общая площадь строения составит 33 тысячи квадратных метров. Этажность у него будет разная — от 13 до 16 этажей.

— Отделка первого этажа выполнят крупными керамогранитными плитами, выше пойдет облицовка бетонной плиткой мелкой нарезки. Выбраны естественные цвета — графитовый и песочный, которые хорошо сочетаются, а кроме того, позволяют вписать здание в окружающую застройку. Наружные блоки кондиционеров будут закрывать металлические решетки, — рассказал Кузнецов.

Кроме того, на первом этаже расположится консьерж, там появится помещение для колясок, а над входами установят козырьки от непогоды. Прилегающая к дому территория будет благоустроена.

До этого сообщалось, что дом по реновации в столичном районе Северное Измайлово оформят в трех цветах. Главной особенностью этого проекта станет облицовка под красный кирпич одной из секций, которая к тому же будет самой высокой из всех. Остальные части здания также будут облицованы кирпичом — серого и песочного цветов.

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