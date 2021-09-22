Стали известны подробности убийства женщины бывшим свекром в Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, 2-я Владимирская улица Карта всех событий

Мужчина, убивший молодую женщину, заявил, что не хотел ее смерти. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 22 сентября.

Тело молодой женщины с огнестрельными ранениями в голову обнаружили в столице в подъезде жилого дома, расположенного на улице 2-й Владимирской.

Позже по подозрению в убийстве силовики задержали пожилого мужчину. По словам источника «ВМ», у него имелись разрешение на хранение и ношение оружия, а также охотничий билет.

Видео: пресс-служба Следственного Комитета РФ по Москве

Также собеседник «ВМ» сообщил, что пенсионер признался в содеянном, заявив, что хотел только припугнуть женщину и не планировал стрелять.

До этого сообщалось, что мотивом поступка пенсионера послужил бракоразводный процесс, а также раздел имущества с сыном подозреваемого.

Уголовное дело по факту инцидента возбуждено по статье «Убийство».