Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Стали известны подробности убийства женщины бывшим свекром в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Стали известны подробности убийства женщины бывшим свекром в Москве
Фото: СК РФ
Россия, Москва, 2-я Владимирская улица Карта всех событий

Мужчина, убивший молодую женщину, заявил, что не хотел ее смерти. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 22 сентября.

Тело молодой женщины с огнестрельными ранениями в голову обнаружили в столице в подъезде жилого дома, расположенного на улице 2-й Владимирской.

Позже по подозрению в убийстве силовики задержали пожилого мужчину. По словам источника «ВМ», у него имелись разрешение на хранение и ношение оружия, а также охотничий билет.

Видео: пресс-служба Следственного Комитета РФ по Москве

Также собеседник «ВМ» сообщил, что пенсионер признался в содеянном, заявив, что хотел только припугнуть женщину и не планировал стрелять.

До этого сообщалось, что мотивом поступка пенсионера послужил бракоразводный процесс, а также раздел имущества с сыном подозреваемого.

Уголовное дело по факту инцидента возбуждено по статье «Убийство».

Читайте также:
убийствоУголовные делаМВД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уроки тревожного времени

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Все мнения
О проекте