Составлен рейтинг самых дождливых городов России

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Аналитики сервиса «Яндекс.Погода» изучили данные метеонаблюдений за десять лет. Они смогли подсчитать среднее количество самых дождливых октябрей в городах-миллионниках. При подсчете учитывались дни, в которых выпадало больше одного миллиметра осадков. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекса».

Возглавляет данный рейтинг Пермь. Там дожди шли примерно 13 дней за месяц. Екатеринбург и Новосибирск разместились на следующих строчках, а стереотипный в плане дождливости Санкт-Петербург — на четвертом месте. Завершает пятерку Уфа. Москва расположилась на девятом месте рейтинга.

В конце списка оказались Воронеж, Ростов-на-Дону и Волгоград. Там в последние десять лет дождливыми были в среднем пять–шесть дней в октябре. Несмотря на это, в Ростове за эти шесть дней выливалось почти столько же осадков, сколько в Санкт-Петербурге за одиннадцать. Если пересчитать общее количество осадков на число дождливых дней, получится, что средний ростовский дождь на 70 процентов сильнее среднего по городам-миллионникам.

— Людям всегда интересно, будет ли дождь. От этого зависит, как одеться, брать ли зонт, стоит ли вообще идти на улицу. На эти вопросы отлично отвечает карта осадков, которая показывает перемещение дождевых облаков. Составлять карту осадков вместе с нами может любой человек, сообщая нам о дожде через сайт или мобильное приложение. И чем больше сообщений будут присылать люди, тем точнее будет карта и меньше промокших прохожих, — сообщил в пресс-релизе Александр Ганьшин, руководитель группы метеопрогнозирования «Яндекс.Погоды».

«Яндекс.Погода» строит прогноз при помощи Meteum 2.0. Это первая в мире технология метеопрогнозирования. Она работает на основе машинного обучения. Ее алгоритмы основываются не только на данных приборов, но и на сообщениях пользователей.

В начале текущей недели в Москве выпало свыше 40 процентов нормы осадков. Синоптики отметили, что 75-летний рекорд по осадкам побить не удалось, но до конца недели в столице останется пасмурная погода.