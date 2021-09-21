Свыше 40 процентов месячной нормы осадков выпало в столице за двое суток

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 40 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие двое суток. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщили в столичном метеобюро.

Синоптики отметили, что рекорд 1946 года по количеству дождей побить не удалось. Однако в столице до конца текущей недели будет пасмурно и сыро.

— За двое суток в городе, по предварительным данным, выпало около 42 процентов месячной нормы осадков. Это данные метеостанции на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ), полученные в 18:00 вторника, — заявил метеоролог.

По словам специалистов, в 1946 году в этот период времени в Москве выпало 18,2 миллиметра осадков. Но за последние двое суток в столице установили лишь 18 миллиметров. Из-за этого рекорд не был побит, сообщает Интерфакс со ссылкой на слова экспертов.

Во вторник, 21 сентября, метеорологи рассказали, что пик похолодания прошел в Москве. На следующей неделе в столице ожидается наступление бабьего лета.

Специалисты добавили, что в понедельник, 20 сентября, в городе наблюдалось резкое снижение температуры воздуха до плюс 7 градусов. Однако к выходным погода вернется к климатической норме.