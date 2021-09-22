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Сергей Собянин открыл детский технопарк «Московский транспорт» на базе МИИТ

Михаил Алимов

Город
Сергей Собянин открыл детский технопарк «Московский транспорт» на базе МИИТ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, улица Образцова Карта всех событий

На базе Российского университета транспорта (МИИТ) мэр столицы Сергей Собянин открыл детский технопарк «Московский транспорт». Об этом в среду, 22 сентября, сообщил корреспондент агентства городских новостей «Москва».

— Надеюсь, что ребята, которые побывают здесь, пройдут очень интересные уроки, классные, современные, полюбят и железнодорожный, и городской транспорт, свяжут свою судьбу с тем, чтобы каждый день обслуживать москвичей, горожан, жителей нашей страны, доставляя их на работу и домой, к месту отдыха. Очень благородная, очень нужная и важная профессия, — приводит слова мэра агентство.

По его словам, в городе построено уже 18 детских технопарков. Москва создает их в партнерстве с крупными университетами или корпорациями. За годы их существования там получили необходимые навыки 350 тысяч учеников. Часть из них в будущем поступила в ведущие вузы страны.

Построенный технопарк расположился в историческом здании на улице Образцова. Здесь обучают GIS- и BIM-технологиям, созданию интел­лек­туальных транспортных систем, VR- и AR-технологиям, основам проектирования и 3D-дизайна, а также аддитивным технологиям в проектировании и производстве.

На базе технопарка расположены четыре разные лаборатории и IT-класс. В первой половине дня школьников будут учить в рамках проекта «Учебный день в технопарке». Оставшееся время посвятят лекциям, мастер-классам и образовательным программам для всех желающих школьников.

Отмечается, что ежегодно посещать технопарк станут около 9,4 тысячи учеников, а лучшим из них добавят 10 баллов к ЕГЭ для поступления в МИИТ.

В пятницу, 17 сентября, детский технопарк «Мосгормаш» пригласил школьников в возрасте от 14 до 17 лет на бесплатные занятия по образовательной программе Computer Science 50 (CS50).

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