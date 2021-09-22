В Кремле оценили заявление Эрдогана об «аннексии» Крыма

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В Кремле сожалеют о новом заявлении президента Турции Тайипа Эрдогана о якобы «аннексии» Крыма. Об этом рассказал в среду, 22 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, власти сожалеют, что подобное заявление было сделано перед саммитом в Сочи. Песков пояснил, что Кремль считает себя адресатом заявления.

Пресс-секретарь добавил, что в настоящее время власти предпочитают сосредоточиться на дальнейшем развитии двусторонних отношений с Турцией.

— Что касается этой позиции, она нам хорошо известна. Мы с ней категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной, — приводит РИА Новости словам Пескова.

Накануне на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН Эрдоган заявил о важности сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого Турция не признает. С этой целью также необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар, сообщил Эрдоган.

21 сентября в администрации Эрдогана сообщили, что он собирается приехать в Сочи с визитом 29 сентября. Визит турецкого лидера на территорию России будет однодневным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что во время грядущей встречи Владимир Путин обсудит с Эрдоганом двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.