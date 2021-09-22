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Пенсионерка отдала 100 тысяч рублей, чтобы «вызволить» внука из беды

Анастасия Колоскова

Происшествия
Пенсионерка отдала 100 тысяч рублей, чтобы «вызволить» внука из беды
Фото: pixabay.com

Пожилая москвичка отдала крупную сумму денег в надежде помочь внуку. Об этом в среду, 22 сентября, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

По словам 77-летней женщины, днем на ее домашний телефон позвонил неизвестный. Мужчина представился ее внуком и сообщил, что у него проблемы, для решения которых необходимо 200 тысяч рублей.

Пенсионерка ответила, что у нее есть только половина от названой суммы. После этого она вышла на улицу и отдала деньги подошедшему к ней неизвестному молодому человеку. Позже москвичка узнала, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Сотрудникам правоохранительных органов пожилая женщина пояснила, что находилась в растерянном состоянии и была уверена, что таким образом помогает внуку.

Причиненный женщине материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.

До этого «ВМ» писала об аналогичном случае, который произошел с 80-летней москвичкой. Пенсионерка поверила звонившему неизвестному, который представился полицейским, и согласилась якобы помочь с поимкой преступника. Она сняла с банковского счета 600 тысяч рублей и в назначенное время сбросила их с балкона. Деньги подобрал неизвестный, который тут же скрылся. Спустя время оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний гость столицы.

20 сентября заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, что мошенники постоянно разрабатывают новые способы обмана россиян — стать жертвой можно буквально «на ровном месте».

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