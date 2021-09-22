Рекордное количество ипотечных кредитов зафиксировано в Москве с начала года

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За август 2021 года столичное Управление Росреестра зарегистрировало 10 743 договора ипотечного жилищного кредитования. В 2020 году этот показатель был на семь процентов меньше и составил 10 006 договоров.

Москва традиционно занимает первое место в России по количеству ипотек из-за высокого спроса на жилье. Не помешало даже изменение в льготной программе кредитования.

—Так, на долю Москвы на середину сентября приходится 26,7 процента от общей суммы выданных в рамках госпрограммы ипотечных кредитов. Объем кредитов, выданных на 16 сентября 2021 года, составил 495,8 миллиарда рублей, увеличившись с начала этого года на 84 процента. Общее количество заключенных с начала года договоров выросло на 75,7 процента и составило 85,2 тысячи, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За 2021 год в Москве оформили ипотеку 82 673 человека. По сравнению с прошлым годом это на 44 процента больше. За 2017 и 2018 годы в городе оформили ипотеку 86,5 тысячи человек.

— Всего с начала года нами оформлено более 82 тысяч ипотечных сделок, что является абсолютным рекордом первых восьми месяцев за все предыдущие годы и выше результатов 2019 и 2020 годов на 44 процента за аналогичный период, — резюмировал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

До этого руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП) Александр Моор в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что решать вопрос оттока населения из регионов в крупные города-миллионники нужно комплексно. Одной из мер может стать предоставление скидки на покупку первого собственного жилья.