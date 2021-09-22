Чемпионат финансовых компетенций для школьников пройдет в Москве

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Чемпионат финансовых компетенций «FinSkills» для школьников начнется в Москве 25 сентября. За три месяца соревнований ученики столичных образовательных учреждений смогут улучшить свою финансовую, инвестиционную и правовую грамотность.

В чемпионате смогут принять участие учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет.

В рамках проекта школьники воспользуются банком видеоматериалов и посетят занятия в дистанционном формате, лекторами на которых выступят эксперты в финансовой сфере. Также участники соревнований сразятся в выполнении тестовых заданий и решении практических задач.

За время проведения мероприятия ребята сформируют правильные финансовые навыки, научатся достигать поставленных целей и грамотно отстаивать свои права и получат необходимые знания о работе фондового рынка.

Организатором «FinSkills» стал Городской методический центр Департамента образования и науки Москвы. Партнерами выступили столичный Департамент финансов и Банк России по Центральному федеральному округу.

Результаты соревнований станут известны в конце 2021 года.

Также 26 сентября в Москве пройдет фестиваль для подростков ToDoFest. Его организуют молодежное пространство «Пушкинский. Youth» и «Новая школа». На мероприятие пригласили ребят, которые хотят придумывать и воплощать свои идеи в жизнь.