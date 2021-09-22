Зал и фойе в Театре Джигарханяна выполнят в стиле лофт

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Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна утвердил проект зрительного зала и фойе в стиле лофт. Об этом в среду, 23 сентября, сообщил архитектор и художник Евгений Митта.

Он отметил, что в выбранном стиле будут сочетаться лаконичность и торжественность.

— Здание изначально модернистского дизайна. Хотелось сделать пространство гостеприимным, праздничным, при этом достаточно лаконичным. Мы не хотим скрывать присущие театру конструктивные элементы, чтобы установить доверительный контакт с аудиторией, — заявил специалист.

По его словам, концепция фойе позволит проводить здесь театральные события и встречи.

Художественный руководитель театра Сергей Газаров добавил, что в культурном учреждении необходимо создать место, где молодые люди будут чувствовать себя комфортно. Именно из-за этого был выбран стиль лофт, цитирует агентство городских новостей «Москва» слова худрука.

В пятницу, 17 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что с января 2021 года в Москве построили четыре объекта культурного назначения.

Он заявил, что строительство объектов культурного назначения является важной составляющей гармоничного развития города.