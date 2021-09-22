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Руферов задержали на крыше охраняемой высотки в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Руферов задержали на крыше охраняемой высотки в Москве
Фото: Пресс-служба Росгвардии по Москве
Россия, Москва, Мукомольный проезд Карта всех событий

На крыше охраняемой высотки в Москве задержали группу руферов. Об этом в среду, 22 сентября, рассказали «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по городу.

Молодые люди проникли на 48-й этаж охраняемого дома в Мукомольном проезде, чтобы сделать эффектные кадры. Их заметил охранник здания. Он обратился в правоохранительные органы и сообщил, что юноши проникли на крышу незаконно.

Прибывшие на место Росгвардейцы задержали двоих 22-летних москвичей и 23-летнего уроженца Омской области. Молодых людей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В День города, 11 сентября, двадцать человек залезли на звезду на главном здании МГУ.

По словам одного из руферов, проникнуть в главное здание учебного заведения было непросто, так как прямо в нем располагается отделение полиции. Однако руферам удалось миновать охранника. Затем они пешком поднялись на последний этаж здания, где все двери оказались открыты. Фотоотчет о подъеме молодой человек оставил на своей странице в социальной сети.

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