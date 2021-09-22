Около 130 деревьев и свыше 500 кустарников высадят в парке Декабрьского восстания осенью

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Россия, Москва, парк имени Декабрьского вооружённого восстания Карта всех событий

Около 130 деревьев и более 500 кустарников появятся в благоустроенном парке Декабрьского восстания в Москве осенью текущего года. Об этом в среду, 23 сентября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в этом году в Пресненском районе города провели комплексное благоустройство. Здесь облагородили улицу Красная Пресня и Звенигородское шоссе, отремонтировали парк Декабрьского восстания, который долгое время является излюбленным местом отдыха для москвичей и туристов.

— Главной задачей было сохранить исторический облик парка и провести дополнительное озеленение, — заявил заммэра.

Петр Бирюков добавил, что зеленые насаждения благоприятно влияют на климат Москвы. Из-за этого все работы по благоустройству территорий предусматривают посадку растений и деревьев.

— В парке Декабрьского восстания будут дополнительно высажены почти 130 деревьев и более 500 кустарников, для имеющихся зеленых насаждений сделали красивую ландшафтную подсветку. Уже обустроены почти 45 тысяч квадратных метров газонов и цветники, — рассказал заместитель мэра столицы.

Специалисты в парке Декабрьского восстания обновили дорожки, установили свыше 330 осветительных приборов и 25 камер видеонаблюдения. Здесь же обустроили детские и спортивные площадки, а также зону для выгула собак.

Также, по словам Петра Бирюкова, в здании кордегардии Пресненской заставы заменили инженерные коммуникации, уплотнили грунт, выполнили гидроизоляцию цоколя и облагородили фасад.

Во вторник, 21 сентября, заммэра Москвы сообщил, что московские энергетики проведут работы по обеспечению здания Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана электроэнергией с резервом.

Он подчеркнул, что специалисты запланировали создать новый научный городской квартал.