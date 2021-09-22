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В Совфеде поддержали идею о возмещении расходов одиноким пенсионерам на замену батарей

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
В Совфеде поддержали идею о возмещении расходов одиноким пенсионерам на замену батарей
Фото: Pexels

Предложение субсидировать затраты на ремонт стояков водоснабжения и систем отопления в квартирах одиноких пенсионеров является правильным и нужным. Такая мера поможет не только сохранить старый жилой фонд, но и защитить пожилых людей от стрессовых ситуаций и трат на ликвидацию последствий неожиданных аварий. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал член Совета Федерации, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин ранее озвучил предложение об оплате ремонта стояков водоснабжения и систем отопления в квартирах, где проживают одинокие пенсионеры. По его словам, эта мера поможет избежать неожиданных аварий в старом жилом фонде. При разрыве старых труб водоснабжения или отопления, отмечает автор инициативы, страдают не только жильцы квартир, где произошла авария, но и соседи, которых затапливают. В такой ситуации для одиноких пенсионеров к стрессу прибавляются и непредвиденные расходы.

Рязанский счел это предложение правильным. Оно поможет не только в поддержании и сохранении старого жилого фонда, но и защитит одиноких пенсионеров от лишних трат, которые им совсем не нужны, выразил уверенность сенатор.

— Суть предложения в том, что это действительно нужно делать, иначе проблем будет намного больше у остальных. Лучше помочь одному, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Также Рязанский добавил, что точное количество одиноких пенсионеров в стране на сегодняшний день подсчитать трудно, но возможно, как и реализовать в жизнь такую форму поддержки.

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