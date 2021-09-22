Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Ремонт стадиона «Торпедо» в Люберцах начнется в 2022 году

Виктория Сикерина

Город
Ремонт стадиона «Торпедо» в Люберцах начнется в 2022 году
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Московская область, Люберцы, Октябрьский проспект, 202 Карта всех событий

Реконструкцию стадиона «Торпедо» в подмосковных Люберцах запланировали на 2022 год. Об этом в среду, 22 сентября, сообщили в региональном министерстве строительства.

В ведомстве отметили, что проект ремонта предусматривает возведение современного футбольного поля и площадки для силовых упражнений.

— Стадион получит большое современное футбольное поле с искусственным покрытием, площадку для силовых видов спорта. Кроме того, здесь появятся доступные плоскостные спортивные объекты, на которых жители смогут играть в футбол, волейбол, баскетбол, — заявили в министерстве.

Также в областном минстрое добавили, что площадь реконструируемого стадиона составляет 48 тысяч квадратных метров.

Издание «Подмосковье сегодня» заключило, что ремонт спортивного объекта планируется завершить в 2024 году.

Во вторник, 21 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении порядка предоставления льгот по арендной плате инвесторам, вкладывающимся в капитальный ремонт спортивных объектов.

Отмечается, что перечень нуждающихся в реконструкции или ремонте учреждений утвердит Департамент спорта Москвы.

Читайте также:
ЛюберцыРемонтСпорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Все мнения
О проекте