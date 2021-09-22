Ремонт стадиона «Торпедо» в Люберцах начнется в 2022 году

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Московская область, Люберцы, Октябрьский проспект, 202 Карта всех событий

Реконструкцию стадиона «Торпедо» в подмосковных Люберцах запланировали на 2022 год. Об этом в среду, 22 сентября, сообщили в региональном министерстве строительства.

В ведомстве отметили, что проект ремонта предусматривает возведение современного футбольного поля и площадки для силовых упражнений.

— Стадион получит большое современное футбольное поле с искусственным покрытием, площадку для силовых видов спорта. Кроме того, здесь появятся доступные плоскостные спортивные объекты, на которых жители смогут играть в футбол, волейбол, баскетбол, — заявили в министерстве.

Также в областном минстрое добавили, что площадь реконструируемого стадиона составляет 48 тысяч квадратных метров.

Издание «Подмосковье сегодня» заключило, что ремонт спортивного объекта планируется завершить в 2024 году.

Во вторник, 21 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении порядка предоставления льгот по арендной плате инвесторам, вкладывающимся в капитальный ремонт спортивных объектов.

Отмечается, что перечень нуждающихся в реконструкции или ремонте учреждений утвердит Департамент спорта Москвы.