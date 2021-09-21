Сергей Собянин утвердил льготы для инвесторов, ремонтирующих спортивные объекты

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве утвержден порядок предоставления льгот по арендной плате инвесторам, вкладывающимся в капитальный ремонт спортивных объектов. Соответсвующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Перечень нуждающихся в реконструкции или ремонте учреждений утвердит Департамент спорта Москвы.

При этом аренду спортивных объектов будут разыгрывать на аукционе при минимальной ставке — 4750 рублей за квадратный метр в год. Победитель торгов должен будет использовать объект по назначению, для спорта, а также отремонтировать его.

Арендовать спортивное здание по льготам можно на 25 лет, пишет официальный сайт мэра Москвы.

При этом в 2022 году в районе Бибирево начнется строительство ФОК с двумя бассейнами. Новый объект появится по адресу Алтуфьевское шоссе, владение 100.

19 сентября мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции ВДНХ. Ландшафт и внешний облик парка не только приобрели первозданный вид, но и улучшили по качеству соответствующие характеристики, рассказал он. На территории парка, по словам мэра, уже закончена научная реставрация двадцати трех объектов культуры.